Кабмин Азербайджана одобрил предложения по обеспечению безопасности при уборке дорог и улиц - БТА

Кабинет министров Азербайджана одобрил пакет предложений, подготовленных Бакинским транспортным агентством (БТА) и направленных на обеспечение безопасности при уборке дорог и улиц.

"БТА 15 ноября 2016 года представила в кабмин пакет предложений для обеспечения безопасности при уборке улиц. Правительство одобрило данные предложения и поручило министерству юстиции подготовить необходимые предложения для внесения соответствующих изменений и дополнений в нормативно-правовые документы", - отмечается в сообщении агентства.

БТА подчеркивает, что данные предложения включают вопросы обеспечения безопасности при уборке магистральных дорог, защиты труда, использования специальной мусороуборочной техники на тех автодорогах, где транспортные средства передвигаются на высокой скорости.

А.Азизов