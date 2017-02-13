В Баку за выходные от угарного газа погибли 5 человек

В Баку за выходные дни от угарного газа погибли пять человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Министерства внутренних дел республики.

"В поселке Бинагади жертвами газового удушения стали Гюльнара Керимова и ее 9-летний сын Мурад", - отметили в МВД.

Кроме этого, угарным газом отравились еще три жителя в Баку - Ильгар Мустафаев, Хаяла Губадлы и Рухангиз Шарифова.

Р.Бабаев