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Происшествия 13.02.2017 12:25

В Баку за выходные от угарного газа погибли 5 человек

В Баку за выходные дни от угарного газа погибли пять человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Министерства внутренних дел республики.

"В поселке Бинагади жертвами газового удушения стали Гюльнара Керимова и ее 9-летний сын Мурад", - отметили в МВД.

Кроме этого, угарным газом отравились еще три жителя в Баку - Ильгар Мустафаев, Хаяла Губадлы и Рухангиз Шарифова.

Р.Бабаев

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Тэги: ГАЗ, ОТРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az