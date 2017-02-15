Гражданка Азербайджана пыталась пронести во внутренних органах золотые украшения весом более 265 грамм

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза в страну золотых ювелирных украшений общим весом 265,34 граммов, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Гражданка Азербайджана, прибывшая в страну авиарейсом Стамбул-Баку, была задержана после прохождения зоны таможенного контроля. Заявив первоначально об отсутствии на ней предметов, требуемых декларирования, после получения предупреждения о привлечении к досмотру медработника, она представила таможенникам спрятанные во внутренних органах золотые ювелирные украшения», - отмечается в информации.

По данным Центра судебной экспертизы Минюста, общий вес всех выявленных у данного лица украшений составил 265,34 граммов золота 583/585 пробы. В числе выявленных предметов 10 колец, 51 пара сережек, четыре браслета, три комплекта (серьги и кольцо), два кулона, 42 цепочки и 16 цепочек с кулонами.

Р.Бабаев