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Происшествия 20.02.2017 12:31

Пять членов одной семьи отравились угарным газом в Азербайджане, еще один погиб – МВД

В Азербайджане угарным газом отравились пять членов одной семьи, еще один член семьи скончался, сообщает пресс-служба МВД страны.

«Инцидент произошел в квартире Гейдара Сеидова в поселке Ени Гюняшли Сураханинского района Баку. В результате происшествия скончался сам Г.Сейидов, тогда как его мать, брат, сестра, жена и малолетний сын доставлены с отравлением в больницу»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: СЕМЬЯ, УГАР, ОТРАВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az