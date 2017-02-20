Пять членов одной семьи отравились угарным газом в Азербайджане, еще один погиб – МВД

В Азербайджане угарным газом отравились пять членов одной семьи, еще один член семьи скончался, сообщает пресс-служба МВД страны.

«Инцидент произошел в квартире Гейдара Сеидова в поселке Ени Гюняшли Сураханинского района Баку. В результате происшествия скончался сам Г.Сейидов, тогда как его мать, брат, сестра, жена и малолетний сын доставлены с отравлением в больницу»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде