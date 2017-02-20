Глава Минэнерго Азербайджана приглашен с визитом в Румынию для обсуждения вопросов сотрудничества в сфере энергетики

Румыния заинтересована в расширении энергетического сотрудничества с Азербайджаном, отмечается в письме министра энергетики этой страны Тома Фролина Петку, направленном его азербайджанскому коллеге Натигу Алиеву говорится в сообщении Минэнерго Азербайджана.
«В письме отмечается региональная роль Азербайджана как производителя газа, высоко оценивается сотрудничество между азербайджанской компанией SOCAR и румынской Transgas и подчеркивается о заинтересованности Румынии в расширении этого сотрудничества», - отмечается в сообщении.
Т.Ф.Петку е также подчеркнул, что Румыния поддерживает проведение в Баку 23 февраля 3-ю министерскую встречу в рамках Консультативного совета по проекту «Южный газовый коридор» (ЮГК) и высоко оценивает результаты сотрудничество в подобном формате.
«Румыния уверена, что ЮГК (предусматривает создание трубопроводной сети для доставки азербайджанского газа в Европу - ИФ) является самым последовательным выбором для повышения энергобезопасности Европы как с точки зрения источников газа, так и с точки зрения диверсификации транспортных маршрутов», - отметил румынский министр.
Он также пригласил Н.Алиева совершить визит в Румынию для обсуждения двухсторонних и региональных проектов, вопросов расширения сотрудничества.
Н.Аббасова
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