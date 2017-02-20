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ТЭК 20.02.2017 12:34

Глава Минэнерго Азербайджана приглашен с визитом в Румынию для обсуждения вопросов сотрудничества в сфере энергетики

Румыния заинтересована в расширении энергетического сотрудничества с Азербайджаном, отмечается в письме министра энергетики этой страны Тома Фролина Петку, направленном его азербайджанскому коллеге Натигу Алиеву говорится в сообщении Минэнерго Азербайджана.

«В письме отмечается региональная роль Азербайджана как производителя газа, высоко оценивается сотрудничество между азербайджанской компанией SOCAR и румынской Transgas и подчеркивается о заинтересованности Румынии в расширении этого сотрудничества», - отмечается в сообщении.

Т.Ф.Петку е также подчеркнул, что Румыния поддерживает проведение в Баку 23 февраля 3-ю министерскую встречу в рамках Консультативного совета по проекту «Южный газовый коридор» (ЮГК) и высоко оценивает результаты сотрудничество в подобном формате.

«Румыния уверена, что ЮГК (предусматривает создание трубопроводной сети для доставки азербайджанского газа в Европу - ИФ) является самым последовательным выбором для повышения энергобезопасности Европы как с точки зрения источников газа, так и с точки зрения диверсификации транспортных маршрутов», - отметил румынский министр.

Он также пригласил Н.Алиева совершить визит в Румынию для обсуждения двухсторонних и региональных проектов, вопросов расширения сотрудничества.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РУМЫНИЯ, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az