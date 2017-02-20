В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли 2 человека, еще 4 пострадали – МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие выходные на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

В зафиксированных ДТП пострадали также четыре человека.

За выходные на территории республики было зафиксировано 173 преступления, 57 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 85 человек.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 32 человека, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 22 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и два - с незаконным ношением оружия

Ф.Исазаде