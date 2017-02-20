Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7352 EUR   1.8425 RUR   0.0297 GBR   2.1552 TRY   0.4788

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.40 Brent   55.81

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Фев 24 Фев 11°

Дальнее зарубежье 20.02.2017 21:05

Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин

МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин.

"Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования", - говорится в сообщении МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az
Версия для печати
Тэги: ЭКСПРЕСС, РОССИЯ, ДИПЛОМАТ, КОНЧИНА


Похожие новости


Блогер Лапшин подал жалобу в Верховный суд Белоруссии на экстрадицию в Азербайджан Доллар взлетел до 66 руб., обновив максимум более чем за 3 месяца В Москве надеются, что администрации Трампа переосмыслит наследие Обамы в отношениях с Россией и сделает выводы - Рябков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az