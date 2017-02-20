Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин

МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин.

"Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования", - говорится в сообщении МИД РФ.