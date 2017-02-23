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Социум 23.02.2017 11:05

Азербайджан презентовал национальную навигационную систему AZNav

Государственный комитет по имущественным вопросам (ГКИВ) внедрил первую национальную навигационную систему AZNav.

Презентация системы состоялась в четверг в Баку, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

"Система уже предоставлена для использования населением, государственными и частными структурами, туристами и прочими сторонами, заинтересованными в поиске адресов", - сообщил заместитель председателя комитета Рустам Шахбазов.

По его словам, точная и постоянно обновляющаяся GPS навигационная система "AZNav" разработана на базе данных Информационной системы адресного реестра. "AZNav очень полезна в деятельности скорой помощи и полиции, при чрезвычайных ситуациях, пожарах и аварийных ситуациях, а также службами почты, такси и грузоперевозок, туристами и в деятельности по регулированию транспорта", - отметил он.

Использованием навигационной системы любое лицо или структура сможет определить самый быстрый и оптимальный маршрут выбранного адреса.

Навигационная система охватывает все территории Азербайджана, и обладает возможностями поиска и определения нужного адреса, определением самого короткого маршрута от одного адреса до другого с указанием всех альтернативных дорог.

Отличие AZNav от других систем заключается в возможности его использования как в режиме онлайн, так и оффлайн и на всех мобильных устройствах с операционными системами Android, iOS, Windows CE.

На устройствах с Android систему AZNav можно загрузить через Play Market, на устройствах с iOS -через Apple Store.

Кроме того, система помимо азербайджанского, поддерживает несколько языков: русский, английский, испанский, французский, немецкий, арабский, итальянский, турецкий и грузинский.

Особенностью системы является и то, что она показывает маршрут не только по конкретному адресу, но и объекту. Также в процессе движения по выбранному маршруту AZNav сообщает о максимальной скорости автотранспорта на дороге, о наличии на ней радаров, заправочных станциях, паркингах, поворотах, бытовых объектах, пробках.

Начав поездку автотранспортом, пользователь системы заранее получает информацию о времени достижения пункта назначения.

Система AzNav работает на основе новой и старой адресной концепции. Кроме того, однажды выбранные адреса, объекты и маршруты автоматически записываются в памяти системы. Программа оснащена функцией одометра

Кроме того, система наряду с картой Азербайджана, также включает в себя карты стран Европы, Южной и Северной Америки и Африки.

Всего навигационная система включает в себя 353 города и поселка, 5,321 тыс. населенный пункт, 759,227 тыс. зданий и строений, 117 мостов, 558 наземных пешеходных перехода, 521 камеру и радар.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАВИГАЦИЯ, НАЦСИСТЕМА, ВНЕДРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]