Решения по российскому газу приняты и будут согласованы на политическом уровне, заявляют в Минске

Министерство энергетики Белоруссии утверждает, что решения по российскому газу уже приняты и будут согласованы на политическом уровне.
"Решения приняты, будут согласованы на политическом уровне", - цитирует госагентство "БенлТА" министра энергетики Владимира Потупчика.
По словам В.Потупчика, Белоруссия в 2017 году платит за газ по формуле ЯНАО. "В формулу ЯНАО заложена цена газа для Ямало-Ненецкого автономного округа России плюс некоторые другие расходы", - сказал он.
Как заявил в середине февраля заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко, Минск и Москва подготовили проект протокола по нефтегазовым вопросам, который в настоящее время рассматривается российским руководством.
"Провели очередные переговоры, составили проект протокола", - сказал В.Семашко.
Проект протокола завизировали с моим визави - вице-премьером РФ Аркадием Дворковиче, отметил замглавы белорусского правительства.
По его словам, документ находится на рассмотрении российского руководства.
Из-за расхождений в подходах к определению цены российского газа между Россией и Беларусью возник конфликт неплатежей. Всего за 2016 год неплатежи могут достигнуть $500 млн. Россия в ответ поставляет в Белоруссию нефть по сокращенному графику. В первом квартале график предусматривает прокачку в страну 4 млн тонн вместо 5,5 млн тонн, как это было два года назад.
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