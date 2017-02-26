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Происшествия 26.02.2017 09:10

Престарелые супруги погибли при пожаре на юге Азербайджана

Супруги Ахмедали и Земфира Алиевы стали жертвами пожара, произошедшего в ночь с субботы на воскресенье в селе Шекерли Сальянского района на юге Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

«В результате пожара, произошедшего в ночь на воскресенье в трехкомнатном одноэтажном доме в селе Шекерли Сальянского района, погибли супруги Ахмедали Алиев (1943 г.р.) и Земфира Алиева (1934 г.р.)», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАР, СУПРУГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]