Престарелые супруги погибли при пожаре на юге Азербайджана

Супруги Ахмедали и Земфира Алиевы стали жертвами пожара, произошедшего в ночь с субботы на воскресенье в селе Шекерли Сальянского района на юге Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

«В результате пожара, произошедшего в ночь на воскресенье в трехкомнатном одноэтажном доме в селе Шекерли Сальянского района, погибли супруги Ахмедали Алиев (1943 г.р.) и Земфира Алиева (1934 г.р.)», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев