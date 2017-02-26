Престарелые супруги погибли при пожаре на юге Азербайджана

Супруги Ахмедали и Земфира Алиевы стали жертвами пожара, произошедшего в ночь с субботы на воскресенье в селе Шекерли Сальянского района на юге Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.
«В результате пожара, произошедшего в ночь на воскресенье в трехкомнатном одноэтажном доме в селе Шекерли Сальянского района, погибли супруги Ахмедали Алиев (1943 г.р.) и Земфира Алиева (1934 г.р.)», - говорится в сообщении.
Р.Бабаев
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