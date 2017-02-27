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Дальнее зарубежье 27.02.2017 15:25

ЕС ужесточил санкции против КНДР

Совет ЕС принял в понедельник юридические акты, определяющие новые ограничительные меры против Северной Кореи, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

В коммюнике объясняется, что эти документы применяют новые ограничительные меры, назначенные резолюцией 2321 (2016) Совета Безопасности ООН 30 ноября 2016 года. Эти меры распространяются на транзакции с углем, сталью и железосодержащими минералами, а также запрещают импорт из этой страны меди, никеля, серебра и цинка. Запрет распространяется на экспорт новых вертолетов и кораблей в КНДР.

Предусмотрено ужесточение уже действующих ограничений в секторе транспорта и финансов. Дипмиссиям и дипломатам КНДР запрещается иметь больше одного банковского счета в ЕС. Ограничиваются возможности использования Северной Кореей недвижимости в ЕС.

Принятые юридические акты предусматривают, что государства-члены примут дополнительные меры, чтобы воспрепятствовать гражданам КНДР получать образование или специальную подготовку в дисциплинах, способных содействовать северокорейским ядерным программам или программам баллистических ракет. Приостанавливается научное и техническое сотрудничество (кроме области медицины) с людьми и коллективами, связанными с КНДР или представляющими эту страну.

Как и все уже действующие санкции, эти меры, отмечается в коммюнике Совета ЕС, призваны избегать негативных гуманитарных последствий для гражданского населения страны.

Резолюция СБ ООН, напоминают в Брюсселе, предусматривает также внесение в "черный список" дополнительно 11 лиц и 10 организаций, чьи банковские активы замораживаются и возможности передвижения ограничиваются.

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Тэги: ЕС, КНДР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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