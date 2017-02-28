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Происшествия 28.02.2017 11:18

Таможенники Азербайджана задержали продавцов крупной партии ртути, возбуждено дело

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконной продажи около 9 кг ртути, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Сотрудники ГТК совместно с сотрудниками отделения полиции Апшеронского района задержали гражданина Азербайджана Этибара Алиева, пытавшегося продать на территории отеля «Неаполь», расположенного на 14-м километре трассы Баку-Сумгайыт, 8,83 кг ртути», - отмечается в информации.

В качестве покупателя выступил сотрудник ГТК.

Позднее был задержан соучастник Э.Алиева - Ильгар Байрамов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 240.2.1 «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, совершенный группой лиц по предварительному сговору» УК АР, оба подозреваемых взяты под стражу.

В рамках следствия предпринимаются меры по определению других причастных к противоправным действиям лиц.

Р.Бабаев

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Тэги: ТАМОЖНЯ, РТУТЬ, ИЗЪЯТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]