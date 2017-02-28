Таможенники Азербайджана задержали продавцов крупной партии ртути, возбуждено дело

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконной продажи около 9 кг ртути, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).
«Сотрудники ГТК совместно с сотрудниками отделения полиции Апшеронского района задержали гражданина Азербайджана Этибара Алиева, пытавшегося продать на территории отеля «Неаполь», расположенного на 14-м километре трассы Баку-Сумгайыт, 8,83 кг ртути», - отмечается в информации.
В качестве покупателя выступил сотрудник ГТК.
Позднее был задержан соучастник Э.Алиева - Ильгар Байрамов.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 240.2.1 «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, совершенный группой лиц по предварительному сговору» УК АР, оба подозреваемых взяты под стражу.
В рамках следствия предпринимаются меры по определению других причастных к противоправным действиям лиц.
Р.Бабаев
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