Президент Алиев поручил наказать виновных в сносе памятника Микаилу Мушфигу

Президент Азербайджана обеспокоен в связи с незаконным сносом памятника азербайджанскому поэту Микаилу Мушфигу, заявил помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.
«Президент И.Алиев серьезно обеспокоен сносом памятника пламенному представителю азербайджанской литературы Микаилу Мушфигу. Глава государства поручил соответствующим органам провести всестороннее расследование этого вопроса и наказать виновных», - сказал А.Гасанова государственному информагентству АзерТадж.
Он подчеркнул, что в Азербайджане за последние годы была проведена капитальная реконструкция десятков исторических и культурных памятников, установлены памятники Гара Гараеву, Фикрету Амирову, Ниязи, Бюльбюлю, Рашиду Бейбутову и другим видным деятелям.
«Президент считает недопустимым неразрешенный, несогласованный с соответствующими государственными органами снос имеющих историческое значение строений и культурных памятников, и совершающие в будущем такие действия лица будут серьезно наказываться», - сказал А.Гасанов.
Р.Бабаев
Азербайджан будет закупать у Пакистана продукцию ВПК
Генпрокуратура Азербайджана сделала предупреждение новостному порталу за публикацию видеоматериалов по столкновениям в Карабахе в выходные
Азербайджан и Молдова провели очередной раунд межмидовских консультаций
Азербайджанская компания планирует продавать мебель в Катаре
Минналогов Азербайджана упростит формы деклараций и отчетов для МСП
Налоговые реформы делают необходимым трансформацию организационной структуры Минналогов Азербайджана – глава ведомства
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Трамп считает, что акции протеста против него организованы Обамой и его окружением
Турецкая армия развернула временную базу в освобожденном сирийском Эль-Бабе - газета
Саакашвили сообщил о регистрации Минюстом Украины его движения
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Первое апреля – Международный день смеха
SINAM стала партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»