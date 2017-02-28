Президент Алиев поручил наказать виновных в сносе памятника Микаилу Мушфигу

Президент Азербайджана обеспокоен в связи с незаконным сносом памятника азербайджанскому поэту Микаилу Мушфигу, заявил помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Президент И.Алиев серьезно обеспокоен сносом памятника пламенному представителю азербайджанской литературы Микаилу Мушфигу. Глава государства поручил соответствующим органам провести всестороннее расследование этого вопроса и наказать виновных», - сказал А.Гасанова государственному информагентству АзерТадж.

Он подчеркнул, что в Азербайджане за последние годы была проведена капитальная реконструкция десятков исторических и культурных памятников, установлены памятники Гара Гараеву, Фикрету Амирову, Ниязи, Бюльбюлю, Рашиду Бейбутову и другим видным деятелям.

«Президент считает недопустимым неразрешенный, несогласованный с соответствующими государственными органами снос имеющих историческое значение строений и культурных памятников, и совершающие в будущем такие действия лица будут серьезно наказываться», - сказал А.Гасанов.

Р.Бабаев