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Это интересно 28.02.2017 17:10

Пекин планирует заменить все такси на "чистые" автомобили

Власти Пекина планируют заменить все городские такси на автомобили, использующие так называемые новые источники энергии (new energy vehicles, NEV), пишет National Business Daily.

В настоящее время по улицам китайской столицы ездит около 71 тыс. такси, из которых 67 тыс. автомобилей используют традиционное топливо, в основном бензин и дизель. По предварительным расчетам, на замену всех такси потребуется около 9 млрд юаней ($1,31 млрд).

План направлен на снижение загрязнения окружающей среды.

"Сейчас закупочная стоимость автомобиля на горючем топливе - 60-70 тыс. юаней, а цена одной машины на чистой энергии - около 140 тыс. юаней, то есть больше почти в два раза", - заявил газете представитель ассоциации по лизингу автомобилей Пекина Лю Тао.

Чистые автомобили - это электромобили, гибриды, а также машины, использующие топливный элемент (электрохимическое устройство, например, на основе водорода).

В Китай в 2016 году было продано 507 тыс. автомобилей NEV, а производство чистых машин достигло 517 тыс. К 2020 году планируется увеличить выпуск таких автомобилей до 2 млн в год, говорил ранее министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй.

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Тэги: КИТАЙ, СТОЛИЦА, ТАКСИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]