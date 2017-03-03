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Дальнее зарубежье 03.03.2017 10:19

Сешнс заявил, что обсуждал с Кисляком борьбу с терроризмом и ситуацию на Украине

Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что во время своей встречи с послом России в США Сергеем Кисляком обсуждал вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию на Украине, а также вспоминал, как в 1991 году посетил Россию в составе церковной делегации.

"Я не помню все, но помню, что сказал, что ездил в Россию в 1991 году с церковной миссией", - сказал он на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о темах, которые обсуждались в ходе встречи.

Кроме того, по словам Дж.Сешнса, "поговорили немного о терроризме". "Возникла и тема Украины, так как за день до этого я принимал украинского посла", - сказал он.

"Не помню каких-то специфических политических дискуссий", - отметил глава Минюста.

Отвечая на вопрос о том, почему, на его взгляд, С.Кисляк решил встретиться с ним именно во время избирательной кампании, Дж.Сешнс сказал: "Я не могу говорить о том, что было в мыслях у российского посла".

Дж.Сешнс также отметил, что точно не помнит, шла ли речь о санкциях в отношении России. "Послы всегда пытаются понять, что происходит и продвинуть свою повестку дня. Украина говорит о своих делах, Польша - о своих, так же и Латвия, Литва, Венгрия, Япония, Канада, Австралия. Я встречался со всеми этими послами", - сказал глава Минюста.

Отвечая на вопрос, встречался ли он с какими-либо другими российскими официальными лицами, Дж.Сешнс сказал: "Я так не думаю. Я встречался с большим количеством народа".

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Тэги: США, МИНИСТР, РОССИЯ, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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