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Религия 03.03.2017 13:12

Власти Азербайджана предпринимают шаги для противодействия религиозному экстремизму

Получение образования за рубежом оказывает влияние на распространение проявлений религиозного радикализма в Азербайджане, считает заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

«В распространении проявлений религиозного радикализма в Азербайджане не последнюю роль играет образование, получаемое азербайджанскими гражданами за рубежом», - сказал С.Гейдаров в пятницу на конференции на тему «Роль молодежи в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом».

По его словам, получающие религиозное образование в других странах граждане подпадают под влияние чуждых Азербайджану идеологий. «После возвращения на родину они начинают проповедовать религию, руководствуясь чуждыми нашему обществу идеологиями», - отметил он.

С.Гейдаров подчеркнул, что в Азербайджане на государственном уровне предпринимаются действенные шаги по противостоянию религиозного радикализма. «Нам известна суть целей и деятельности радикально настроенных религиозных групп, старающихся вести пропаганду, в основном, среди молодежи. Обещая им легкие деньги и помощь в решении социально-бытовых проблем, они пытаются перетянуть молодых граждан на свою сторону, привлечь к антигосударственной деятельности», - сказал он.

Замглавы комитета отметил необходимость преподавания и агитации на религиозные темы с использованием соответствующей литературы, выпускаемой в Азербайджане.

Р.Бабаев

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Тэги: РЕЛИГИЯ, РАДИКАЛИЗМ, ОБРАЗОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]