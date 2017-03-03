Власти Азербайджана предпринимают шаги для противодействия религиозному экстремизму

Получение образования за рубежом оказывает влияние на распространение проявлений религиозного радикализма в Азербайджане, считает заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

«В распространении проявлений религиозного радикализма в Азербайджане не последнюю роль играет образование, получаемое азербайджанскими гражданами за рубежом», - сказал С.Гейдаров в пятницу на конференции на тему «Роль молодежи в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом».

По его словам, получающие религиозное образование в других странах граждане подпадают под влияние чуждых Азербайджану идеологий. «После возвращения на родину они начинают проповедовать религию, руководствуясь чуждыми нашему обществу идеологиями», - отметил он.

С.Гейдаров подчеркнул, что в Азербайджане на государственном уровне предпринимаются действенные шаги по противостоянию религиозного радикализма. «Нам известна суть целей и деятельности радикально настроенных религиозных групп, старающихся вести пропаганду, в основном, среди молодежи. Обещая им легкие деньги и помощь в решении социально-бытовых проблем, они пытаются перетянуть молодых граждан на свою сторону, привлечь к антигосударственной деятельности», - сказал он.

Замглавы комитета отметил необходимость преподавания и агитации на религиозные темы с использованием соответствующей литературы, выпускаемой в Азербайджане.

Р.Бабаев