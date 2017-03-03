Курс биткойна впервые превысил цену унции золота

Курс криптовалюты биткойна впервые в истории поднялся выше цены золота: на закрытие торгов электронной биржи Kraken в четверг биткойн стоил $1268, а золото - $1233 за тройскую унцию, сообщает BBC.

В пятницу биткойн держится чуть выше $1270.

Экономисты связывают рост стоимости биткойна с повышением спроса на эту и другие криптовалюты в Китае, что вынудило власти страны в этом году ввести ограничения на ее использование, поскольку они опасаются, что биткойн может активно использоваться в качестве канала для вывода денег из страны.

В последнее время инвесторы все чаще покупают биткойн в качестве защитного актива при усилении волатильности на рынках или падении фондовых индексов.

Биткойн, созданный в 2008 году программистом или группой программистов, известных под ником Сатоси Накамото, является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам. Он представляет собой программный код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом в мире. Не имеет единого эмиссионного центра. При этом эмиссия биткойнов ограничена алгоритмически: теоретически каждый владелец мощного компьютера может "добыть" биткойны путем использования вычислительных мощностей, однако существует предельный объем общего количества денег в обороте.

Биткойны существуют в виде записей в электронной базе блокчейн, в которой в нешифрованном варианте хранятся все транзакции с указанием биткойн-адресов отправителей и получателей, но без указания реальных владельцев этих адресов.

Пользователи системы имеют "биткойн-адрес", на который можно получать и с которого можно использовать эту виртуальную валюту. Эти адреса хранятся в интернет-кошельках, которые функционируют как банковские счета.