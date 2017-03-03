Курс биткойна впервые превысил цену унции золота

Курс криптовалюты биткойна впервые в истории поднялся выше цены золота: на закрытие торгов электронной биржи Kraken в четверг биткойн стоил $1268, а золото - $1233 за тройскую унцию, сообщает BBC.
В пятницу биткойн держится чуть выше $1270.
Экономисты связывают рост стоимости биткойна с повышением спроса на эту и другие криптовалюты в Китае, что вынудило власти страны в этом году ввести ограничения на ее использование, поскольку они опасаются, что биткойн может активно использоваться в качестве канала для вывода денег из страны.
В последнее время инвесторы все чаще покупают биткойн в качестве защитного актива при усилении волатильности на рынках или падении фондовых индексов.
Биткойн, созданный в 2008 году программистом или группой программистов, известных под ником Сатоси Накамото, является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам. Он представляет собой программный код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом в мире. Не имеет единого эмиссионного центра. При этом эмиссия биткойнов ограничена алгоритмически: теоретически каждый владелец мощного компьютера может "добыть" биткойны путем использования вычислительных мощностей, однако существует предельный объем общего количества денег в обороте.
Биткойны существуют в виде записей в электронной базе блокчейн, в которой в нешифрованном варианте хранятся все транзакции с указанием биткойн-адресов отправителей и получателей, но без указания реальных владельцев этих адресов.
Пользователи системы имеют "биткойн-адрес", на который можно получать и с которого можно использовать эту виртуальную валюту. Эти адреса хранятся в интернет-кошельках, которые функционируют как банковские счета.
Провокации Армении на линии фронта говорят о незаинтересованности Еревана в решении карабахского конфликта – постредство Азербайджана в ОБСЕ
В Азербайджане за полгода уничтожено 9 экстремистов, еще 4 арестованы - СГБ
Тема нагорно-карабахского конфликта не может не беспокоить Россию, делает много для урегулирования - спикер Госдумы
Американская средняя школа заработала $24 млн на IPO Snap
Гражданин Азербайджана пытался вывезти в Турцию незадекларированные $60 тыс.
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 9 человек - МВД
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Сирийские правительственные войска продолжают наступление к востоку от Пальмиры - российский Генштаб
Пресс-секретарь кандидата в президенты Франции Фийона уходит со своего поста
Ашхабад и Ташкент начали подготовку визита президента Узбекистана в Туркменистан
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно
Расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать экономику страны, - Посол Франции Аурелия Бушез
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»