Египет выполнил все российские требования по безопасности полетов, заявляют в Каире

Египет выполнил все требования Москвы по обеспечению безопасности полетов и рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией, заявил председатель Палаты депутатов Египта Али Абдель Аль.

"Мы уже долгое время ждем возвращения российских туристов", - сказал Али Абдель Аль на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Каире.

"До сих пор мы не получили конкретных результатов, несмотря на то, что Египет выполнил все требования российской стороны в области безопасности", - отметил он.

Глава парламента Египта отметил, что многие депутаты интересуются, когда восстановится авиасообщение с Россией. "Соображения дружбы требуют, чтобы РФ приняла все наши требования, касающиеся возобновления турпотока из России", - сказал он.

27 февраля вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, что проверка российскими экспертами аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха в Египте может занять несколько месяцев. "Точно не могу сказать (сроки проведения и завершения инспекции - ИФ), но это вопрос нескольких месяцев", - отметил он.

На вопрос о сроках завершения очередной инспекции аэропорта Каира вице-премьер сказал, что эта "работа, по сути, завершена, идет оформление необходимых документов".

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что по итогам недавнего визита российских экспертов в аэропорт Каира они не смогли сделать однозначных выводов о готовности аэропорта к обслуживанию российских пассажиров в ближайшее время. Министр пояснил, что у специалистов остается ряд существенных замечаний, в первую очередь к системе биометрического контроля доступа персонала в "чистую" зону аэропорта и эксплуатации систем видеонаблюдения, режима прохода пассажиров через рамки.

Ранее сообщалось, что возобновление авиасообщения между РФ и Египтом начнется с открытия регулярных рейсов между столицами государств. Российские пассажиры будут обслуживаться во втором терминале аэропорта Каира, который был оснащен новыми системами обеспечения безопасности. Открытие чартерных рейсов в курортные города Египта - Хургаду и Шарм-эль-Шейх - состоится позднее, говорили ранее в Минтрансе, отмечая, впрочем, что это вопрос "недалекого будущего".