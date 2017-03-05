Трамп может пописать новый иммиграционный указ в понедельник - СМИ

Новую версию указа, ограничивающую иммиграцию в США, президент Дональд Трамп, как ожидается, подпишет в понедельник, сообщает издание Politico.

Подписание может произойти в здании министерства внутренней безопасности, говорится в сообщении со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

Предыдущий указ, который предусматривал отказ от приема иммигрантов на срок 120 дней и на 90 дней запрет на въезд в США беженцев из семи стран с преимущественно мусульманским населением, был заблокирован судом.

Пока точно нет достоверной информации о том, какие изменения были внесены администрацией в первый вариант указа. Вместе с тем, как ранее сообщалось, из "черного" списка из семи мусульманских стран может быть исключен Ирак, как ключевой партнер США по борьбе с террористическими организациями на Ближнем Востоке.