УЕФА оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию полузащитника ЦСКА Еременко

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил апелляцию полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на отстранение от футбола, сообщила пресс-служба клуба.

"УЕФА оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию Романа Ерёменко", - говорится в сообщении.