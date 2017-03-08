В Эстонии суд рассмотрит вопрос о досрочном освобождении осужденного за шпионаж в пользу России

Тартуский уездный суд рассмотрит в среду вопрос о досрочном освобождении из тюрьмы осужденного в 2009 году к 12,5 годам за шпионаж в пользу России Хермана Симма (Herman Simm).

Как ожидается, решение по этому делу будет вынесено позже, сообщил сайт телерадиовещания ERR.

Х.Симм уже отсидел более половины своего срока заключения, который истекает 18 марта 2021 года.

25 февраля 2009 года Харьюский (Harju) уездный суд приговорил бывшего генерального директора департамента полиции и бывшего начальника службы безопасности министерства обороны Х.Симма к 12,5 годам заключения за сбор секретной информации и передачу ее иностранному государству.

Согласно обвинению, Х.Симм передал Службе внешней разведки России, по меньшей мере, 3294 секретных документа. Большинство из них касалось Эстонии, но здесь были и 386 связанных с ЕС и НАТО документов, касавшихся систем коммуникаций, контрразведки и оборонной политики.

Он имел такой же допуск к секретным материалам, как всего 5-6 человек в Эстонии, в том числе президент, премьер-министр, министры обороны и иностранных дел, командующий Силами обороны. В НАТО рассматривали случай с Х.Симмом как самый большой провал после распада СССР.