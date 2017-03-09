В Азербайджане в феврале задержано около 40 нарушителей госграницы

Государственная пограничная служба Азербайджана в феврале 2017 года задержала 37 человек за нарушение госграницы, сообщает пресс-служба ГПС.
"11 из задержанных лиц являются гражданами Нигерии, десять - Азербайджана, пять – Узбекистана, три – Ирана, по два – Молдовы и Ганы, по одному – России, Украины, Грузии и Туркменистана", - отмечает Служба.
В феврале было зафиксировано 498 фактов нарушения пограничного режима, в связи с чем задержаны 624 человека.
В сообщении отмечается, что правоохранительные органы Азербайджана в феврале задержали 327 ранее объявленных в розыск граждан и передали их в соответствующие органы.
В результате предпринятых мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков азербайджанские пограничники изъяли у наркокурьеров в общей сложности 1,295 кг наркотических веществ.
Сотрудники ГПС в феврале в результате мер по противодействию незаконной контрабанде изъяли контрабандных товаров на 246,188 тыс. манат.
Р.Бабаев
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