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Происшествия 09.03.2017 14:34

В Азербайджане в феврале задержано около 40 нарушителей госграницы

Государственная пограничная служба Азербайджана в феврале 2017 года задержала 37 человек за нарушение госграницы, сообщает пресс-служба ГПС.

"11 из задержанных лиц являются гражданами Нигерии, десять - Азербайджана, пять – Узбекистана, три – Ирана, по два – Молдовы и Ганы, по одному – России, Украины, Грузии и Туркменистана", - отмечает Служба.

В феврале было зафиксировано 498 фактов нарушения пограничного режима, в связи с чем задержаны 624 человека.

В сообщении отмечается, что правоохранительные органы Азербайджана в феврале задержали 327 ранее объявленных в розыск граждан и передали их в соответствующие органы.

В результате предпринятых мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков азербайджанские пограничники изъяли у наркокурьеров в общей сложности 1,295 кг наркотических веществ.

Сотрудники ГПС в феврале в результате мер по противодействию незаконной контрабанде изъяли контрабандных товаров на 246,188 тыс. манат.

Р.Бабаев

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Тэги: ПОГРАНСЛУЖБА, НАРУШИТЕЛИ, СВОДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]