Путин на встрече с Нетаньяху отметил доверительный характер контактов с израильским руководством

Президент России заявил о намерении обсудить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в регионе, а также двусторонние отношения.
"Очень рад Вас увидеть и поговорить о двусторонних наших отношениях и о ситуации в регионе", - сказал В.Путин в начале встречи с израильским премьером в Москве в четверг.
Глава российского государства с удовлетворением отметил тесный и доверительный характер контактов с израильским руководством.
Он также поздравил Б.Нетаньяху и весь израильский народ с приближающимся праздником Пурим.
В свою очередь глава израильского правительства обратил внимание на укрепление связей между РФ и Израилем в различных сферах, отметив, что миллионы русскоязычных еврей являются тем мостом, который связывает две страны.
Б.Нетаньяху в этом контексте отметил недавнее завершение всех процедур по вступлению в силу российско-израильского соглашения о сотрудничестве в области социального обеспечения и поблагодарил за это главу российского государства.
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