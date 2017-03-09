Путин на встрече с Нетаньяху отметил доверительный характер контактов с израильским руководством

Президент России заявил о намерении обсудить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в регионе, а также двусторонние отношения.

"Очень рад Вас увидеть и поговорить о двусторонних наших отношениях и о ситуации в регионе", - сказал В.Путин в начале встречи с израильским премьером в Москве в четверг.

Глава российского государства с удовлетворением отметил тесный и доверительный характер контактов с израильским руководством.

Он также поздравил Б.Нетаньяху и весь израильский народ с приближающимся праздником Пурим.

В свою очередь глава израильского правительства обратил внимание на укрепление связей между РФ и Израилем в различных сферах, отметив, что миллионы русскоязычных еврей являются тем мостом, который связывает две страны.

Б.Нетаньяху в этом контексте отметил недавнее завершение всех процедур по вступлению в силу российско-израильского соглашения о сотрудничестве в области социального обеспечения и поблагодарил за это главу российского государства.