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СНГ 09.03.2017 16:01

Путин на встрече с Нетаньяху отметил доверительный характер контактов с израильским руководством

Президент России заявил о намерении обсудить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в регионе, а также двусторонние отношения.

"Очень рад Вас увидеть и поговорить о двусторонних наших отношениях и о ситуации в регионе", - сказал В.Путин в начале встречи с израильским премьером в Москве в четверг.

Глава российского государства с удовлетворением отметил тесный и доверительный характер контактов с израильским руководством.

Он также поздравил Б.Нетаньяху и весь израильский народ с приближающимся праздником Пурим.

В свою очередь глава израильского правительства обратил внимание на укрепление связей между РФ и Израилем в различных сферах, отметив, что миллионы русскоязычных еврей являются тем мостом, который связывает две страны.

Б.Нетаньяху в этом контексте отметил недавнее завершение всех процедур по вступлению в силу российско-израильского соглашения о сотрудничестве в области социального обеспечения и поблагодарил за это главу российского государства.

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Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]