В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 7 человек, еще 24 пострадали – МВД

Семь человек погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.
В зафиксированных ДТП пострадали также 24 человека.
За сутки на территории республики было зафиксировано 78 преступлений, 19 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 55 человек.
Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 30 человек, находящиеся в розыске.
Кроме этого, зафиксировано 6 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 3 - с незаконным ношением оружия
Ф.Исазаде
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