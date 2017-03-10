В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 7 человек, еще 24 пострадали – МВД

Семь человек погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

В зафиксированных ДТП пострадали также 24 человека.

За сутки на территории республики было зафиксировано 78 преступлений, 19 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 55 человек.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 30 человек, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 6 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 3 - с незаконным ношением оружия

Ф.Исазаде