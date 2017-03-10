Эрдоган считает необходимыми переговоры Баку и Еревана при содействии Москвы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался за скорейшее начало переговоров с участием России по урегулированию напряженности между Арменией и Азербайджаном.

"Виток напряженности в отношениях Азербайджана и Армении это очень важный вопрос. Я думаю, что в самое ближайшее время нужно начать переговоры, и я думаю, что Россия здесь сможет сыграть важную роль", - сказал Р.Эрдоган в ходе заседания Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией.