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Дальнее зарубежье 12.03.2017 10:07

Посольство РФ в Швеции не подтверждает освобождение россиянина, задержанного за коррупцию

Посольство России в Швеции опровергло информацию о том, что задержанный в Стокгольме по подозрению в коррупции российский гражданин Евгений Павлов был освобожден из-под стражи.

"Данные о том, что задержанный 7 марта с.г. правоохранительными органами Швеции российский гражданин Е.Павлов освобожден из-под стражи, не подтверждаются. Продолжаем поддерживать связь с адвокатом задержанного; по её словам, россиянин по-прежнему находится в следственном изоляторе", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства РФ в Швеции в Facebook.

Отмечается, что посольство ожидает ответа от полицейского ведомства Швеции на запрос об организации встречи консула с российским гражданином.

Как сообщалось, шведские правоохранительные органы в Стокгольме в пятницу задержали россиянина по подозрениям в причастности к крупномасштабной коррупционной операции.

Согласно заявлению прокурора, который занимается данным делом, задержанный является одним из работников канадской машиностроительной компании "Бомбардье", который причастен к коррупционному заговору между компанией и руководством железных дорог Азербайджана.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, РОССИЯ, ПОСОЛЬСТВО, РОССИЯНИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]