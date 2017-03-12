Посольство РФ в Швеции не подтверждает освобождение россиянина, задержанного за коррупцию

Посольство России в Швеции опровергло информацию о том, что задержанный в Стокгольме по подозрению в коррупции российский гражданин Евгений Павлов был освобожден из-под стражи.
"Данные о том, что задержанный 7 марта с.г. правоохранительными органами Швеции российский гражданин Е.Павлов освобожден из-под стражи, не подтверждаются. Продолжаем поддерживать связь с адвокатом задержанного; по её словам, россиянин по-прежнему находится в следственном изоляторе", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства РФ в Швеции в Facebook.
Отмечается, что посольство ожидает ответа от полицейского ведомства Швеции на запрос об организации встречи консула с российским гражданином.
Как сообщалось, шведские правоохранительные органы в Стокгольме в пятницу задержали россиянина по подозрениям в причастности к крупномасштабной коррупционной операции.
Согласно заявлению прокурора, который занимается данным делом, задержанный является одним из работников канадской машиностроительной компании "Бомбардье", который причастен к коррупционному заговору между компанией и руководством железных дорог Азербайджана.
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