Facebook запретил разработчикам использовать данные о пользователях для слежки

Американская компания Facebook Inc. запретила разработчикам использовать хранящуюся в социальной сети информацию о пользователях в целях слежки.
"Разработчики не могут использовать собранную информацию для того, чтобы создавать инструменты для слежки", - заявили в компании.
Американский союз защиты гражданских свобод в прошлом году узнал о том, что Facebook и принадлежащая ей Instagram передавали данные пользователей компании Geofeedia, которая занимается разработкой продуктов для наблюдения, предназначенных для правоохранительных органов, сообщает BBC. В результате полиция могла следить за протестующими на митингах и акциях, в том числе в ходе протестов в американском городе Фергюсон.
После этого компании прекратили предоставлять Geofeedia доступ к данным.
В Facebook заверили, что приняли меры против разработчиков, создающих или продающих приложения для наблюдения. "Наша цель сделать нашу политику недвусмысленной", - заявил заместитель руководителя безопасностью компании Роб Шерман.
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