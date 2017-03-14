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Это интересно 14.03.2017 16:13

Facebook запретил разработчикам использовать данные о пользователях для слежки

Американская компания Facebook Inc. запретила разработчикам использовать хранящуюся в социальной сети информацию о пользователях в целях слежки.

"Разработчики не могут использовать собранную информацию для того, чтобы создавать инструменты для слежки", - заявили в компании.

Американский союз защиты гражданских свобод в прошлом году узнал о том, что Facebook и принадлежащая ей Instagram передавали данные пользователей компании Geofeedia, которая занимается разработкой продуктов для наблюдения, предназначенных для правоохранительных органов, сообщает BBC. В результате полиция могла следить за протестующими на митингах и акциях, в том числе в ходе протестов в американском городе Фергюсон.

После этого компании прекратили предоставлять Geofeedia доступ к данным.

В Facebook заверили, что приняли меры против разработчиков, создающих или продающих приложения для наблюдения. "Наша цель сделать нашу политику недвусмысленной", - заявил заместитель руководителя безопасностью компании Роб Шерман.

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Тэги: США, FACEBOOK, СЛЕЖКА, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]