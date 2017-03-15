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Внешняя политика 15.03.2017 18:39

Начштабы ВС стран-участниц СНГ обсудили военное сотрудничество в рамках Содружества

Очередное заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств-участников СНГ прошло в среду.

Азербайджан на мероприятии представил первый заместитель министра обороны, начальник Генштаба ВС республики, генерал-полковник Наджмеддин Садыков.

«В ходе заседания состоялась конференции на тему «Военные аспекты противодействия терроризму на основе опыта, обретенного в результате боевых операций, проводимых в Сирии», - говорится в сообщении.

Руководители делегаций обменялись мнениями по различным аспектам военного сотрудничества в рамках СНГ.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СНГ, ВС, НАЧШТАБЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]