Начштабы ВС стран-участниц СНГ обсудили военное сотрудничество в рамках Содружества

Очередное заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств-участников СНГ прошло в среду.

Азербайджан на мероприятии представил первый заместитель министра обороны, начальник Генштаба ВС республики, генерал-полковник Наджмеддин Садыков.

«В ходе заседания состоялась конференции на тему «Военные аспекты противодействия терроризму на основе опыта, обретенного в результате боевых операций, проводимых в Сирии», - говорится в сообщении.

Руководители делегаций обменялись мнениями по различным аспектам военного сотрудничества в рамках СНГ.

Р.Бабаев