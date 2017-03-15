Задымление произошло в бакинском метрополитене

Задымление произошло в среду в туннеле Бакинского метрополитена, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В связи с задымлением возникли проблемы с движением составов, были эвакуированы пассажиры.

Задымление произошло на перегоне между станциями метро «28 мая» и «Гянджлик».

В настоящее время изучаются причины происшествия, поезда движутся согласно расписанию.

«Привлеченные на место происшествия сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС обнаружили и ликвидировали причины задымления», - сообщает пресс-служба МЧС.

Р.Бабаев