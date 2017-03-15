Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7282 EUR   1.8344 RUR   0.0292 GBR   2.1022 TRY   0.4615

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.72 Brent   50.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 17 Мар 10° 18 Мар 12°

Происшествия 15.03.2017 20:24

Задымление произошло в бакинском метрополитене

Задымление произошло в среду в туннеле Бакинского метрополитена, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В связи с задымлением возникли проблемы с движением составов, были эвакуированы пассажиры.

Задымление произошло на перегоне между станциями метро «28 мая» и «Гянджлик».

В настоящее время изучаются причины происшествия, поезда движутся согласно расписанию.

«Привлеченные на место происшествия сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС обнаружили и ликвидировали причины задымления», - сообщает пресс-служба МЧС.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРОИСШЕСТВИЯ, МЕТРО, ЗАДЫМЛЕНИЕ


Похожие новости


Престарелые супруги погибли при пожаре на юге Азербайджана Гражданин Беларуси пытался проникнуть в вентиляционную систему метрополитена в Баку Житель Баку задержан при попытке продажи более 1 кг ртути Столкновение легковушек унесло жизни двух человек в Азербайджане, еще четверо ранены Пожилая супружеская пара погибла при пожаре в Баку По горячим следам задержан подозреваемый в совершении убийства в центре Баку

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]