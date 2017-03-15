Возгорание верхнего слоя кабелей стало причиной задымления в Бакинском метро

Задымление в туннеле Бакинского метро было вызвано нагревом кабелей, проблем для пассажиров и работников метрополитена нет, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.
«В перегоне между станциями метро «28 мая» и «Гянджлик» из-за короткого замыкания электрокабелей произошел нагрев, в результате которого верхний слой кабелей стал таять и дымиться. Из-за движения поездов и вентиляции задымление наблюдалось и на самих станциях метро «28 мая» и «Гянджлик». В результате оперативных действий инцидент был урегулирован и сняты кратковременные ограничения для движения пассажиров и поездов», - сообщил Н.Пашаев.
По его словам, инцидент не создал никаких проблем для пассажиров и работников метрополитена. «Пассажирам, почувствовавшим себя плохо, сразу была оказана медицинская помощь, и все пассажиры самостоятельно покинули пределы метро», - подчеркнул Н.Пашаев.
Ранее МЧС сообщил, что задымление произошло на перегоне между станциями метро «28 мая» и «Гянджлик» в вечернее время. В связи с задымлением возникли проблемы с движением составов, были эвакуированы пассажиры.
Привлеченные на место происшествия сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС обнаружили и ликвидировали причины задымления.
Н.Аббасова
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