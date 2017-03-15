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Происшествия 15.03.2017 22:48

Возгорание верхнего слоя кабелей стало причиной задымления в Бакинском метро

Задымление в туннеле Бакинского метро было вызвано нагревом кабелей, проблем для пассажиров и работников метрополитена нет, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

«В перегоне между станциями метро «28 мая» и «Гянджлик» из-за короткого замыкания электрокабелей произошел нагрев, в результате которого верхний слой кабелей стал таять и дымиться. Из-за движения поездов и вентиляции задымление наблюдалось и на самих станциях метро «28 мая» и «Гянджлик». В результате оперативных действий инцидент был урегулирован и сняты кратковременные ограничения для движения пассажиров и поездов», - сообщил Н.Пашаев.

По его словам, инцидент не создал никаких проблем для пассажиров и работников метрополитена. «Пассажирам, почувствовавшим себя плохо, сразу была оказана медицинская помощь, и все пассажиры самостоятельно покинули пределы метро», - подчеркнул Н.Пашаев.

Ранее МЧС сообщил, что задымление произошло на перегоне между станциями метро «28 мая» и «Гянджлик» в вечернее время. В связи с задымлением возникли проблемы с движением составов, были эвакуированы пассажиры.

Привлеченные на место происшествия сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС обнаружили и ликвидировали причины задымления.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕТРО, ВОЗГОРАНИЕ, ПРИЧИНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]