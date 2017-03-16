Экономический рост в Азербайджане в 2017г составит 0,2%, в 2018г ускорится до 1,7%- Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2017 году на уровне 0,2%, сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в Fitch.

"Fitch оценивает рост ВВП Азербайджана на уровне 0,2% в 2017 году и на 1,7% в 2018 году", - отметили в агентстве.

По мнению Fitch, макроэкономическая среда в Азербайджане пострадала от снижения цен на нефть, резкого снижения государственных инвестиций, девальвации маната и фокусирования властей на краткосрочной стабилизации.

"Реальный ВВП Азербайджана в 2016 году сократился на 3,8%, что является третьим худшим показателем среди стран, рейтингуемых Fitch, после Суринама и Венесуэлы. В 2016 году ненефтяной сектор сократился на 5,5%, строительный сектор - на 27,6%, капитальные инвестиции - на 41%, добыча нефти - на 1%", - сказали в агентстве.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1%.

А.Ахундов