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Макроэкономика 16.03.2017 09:59

Экономический рост в Азербайджане в 2017г составит 0,2%, в 2018г ускорится до 1,7%- Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2017 году на уровне 0,2%, сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в Fitch.

"Fitch оценивает рост ВВП Азербайджана на уровне 0,2% в 2017 году и на 1,7% в 2018 году", - отметили в агентстве.

По мнению Fitch, макроэкономическая среда в Азербайджане пострадала от снижения цен на нефть, резкого снижения государственных инвестиций, девальвации маната и фокусирования властей на краткосрочной стабилизации.

"Реальный ВВП Азербайджана в 2016 году сократился на 3,8%, что является третьим худшим показателем среди стран, рейтингуемых Fitch, после Суринама и Венесуэлы. В 2016 году ненефтяной сектор сократился на 5,5%, строительный сектор - на 27,6%, капитальные инвестиции - на 41%, добыча нефти - на 1%", - сказали в агентстве.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1%.

А.Ахундов

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Тэги: FITCH, ВВП, ПРОГНОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]