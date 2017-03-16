Экономический рост в Азербайджане в 2017г составит 0,2%, в 2018г ускорится до 1,7%- Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2017 году на уровне 0,2%, сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в Fitch.
"Fitch оценивает рост ВВП Азербайджана на уровне 0,2% в 2017 году и на 1,7% в 2018 году", - отметили в агентстве.
По мнению Fitch, макроэкономическая среда в Азербайджане пострадала от снижения цен на нефть, резкого снижения государственных инвестиций, девальвации маната и фокусирования властей на краткосрочной стабилизации.
"Реальный ВВП Азербайджана в 2016 году сократился на 3,8%, что является третьим худшим показателем среди стран, рейтингуемых Fitch, после Суринама и Венесуэлы. В 2016 году ненефтяной сектор сократился на 5,5%, строительный сектор - на 27,6%, капитальные инвестиции - на 41%, добыча нефти - на 1%", - сказали в агентстве.
Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1%.
А.Ахундов
Изменение статус-кво означает деоккупацию территорий Азербайджана – Алиев
Алиев отмечает роль Азербайджана в нормализации отношений между Москвой и Анкарой
Баку заинтересован в развитии отношений с членами Евросоюза - Алиев
В период шопинг-фестиваля системой Tax free смогут воспользоваться и граждане Азербайджана – глава Минкультуры
BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане выделят $214 тыс. на возобновление деятельности Школы управления проектами
Кабмин Азербайджана утвердил создание ООО Sumqayit Bulvar, общество получит в 2017г из госбюджета 300 тыс. манатов
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Трамп вновь подверг критике ряд американских СМИ и отметил важную роль соцсетей
Госсекретарь США и глава МИД Японии договорились укреплять сотрудничество по проблеме КНДР
Интерпол объявил в розыск четырех граждан КНДР, подозреваемых в причастности к убийству Ким Чен Нама
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
В Баку состоялся второй CEO Lunch
Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»