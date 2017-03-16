В период шопинг-фестиваля системой Tax free смогут воспользоваться и граждане Азербайджана – глава Минкультуры

Граждане Азербайджана, наряду с иностранцами, смогут воспользоваться системой Tax free в рамках "Shoping festival", который пройдет в Баку 10 апреля - 10 мая, заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.
"Впервые в международном опыте Азербайджан решил применить систему Tax free для своих граждан. Жители Азербайджана в период "Shoping festival" могут воспользоваться этой системой", - отметил А.Гараев.
По его словам, возврат НДС будет осуществляться в специальных пунктах, установленных в шопинг-центрах. "Нужно также учесть, что Tax free применяется не ко всем товарам. Продукты питания, ювелирные изделия и акцизные товары не будут входить в этот список", - отметил он.
Замминистра налогов Сахиб Алекперов, в свою очередь, отметил, что 254 объекта торговли и услуг уже подключились к этой системе.
По его словам, возврат НДС по системе Tax free будет применяться к гражданам, которые приобрели товаров на сумму минимум 100 манатов.
Ф.Исазаде
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