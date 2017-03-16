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Туризм 16.03.2017 11:34

В период шопинг-фестиваля системой Tax free смогут воспользоваться и граждане Азербайджана – глава Минкультуры

Граждане Азербайджана, наряду с иностранцами, смогут воспользоваться системой Tax free в рамках "Shoping festival", который пройдет в Баку 10 апреля - 10 мая, заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

"Впервые в международном опыте Азербайджан решил применить систему Tax free для своих граждан. Жители Азербайджана в период "Shoping festival" могут воспользоваться этой системой", - отметил А.Гараев.

По его словам, возврат НДС будет осуществляться в специальных пунктах, установленных в шопинг-центрах. "Нужно также учесть, что Tax free применяется не ко всем товарам. Продукты питания, ювелирные изделия и акцизные товары не будут входить в этот список", - отметил он.

Замминистра налогов Сахиб Алекперов, в свою очередь, отметил, что 254 объекта торговли и услуг уже подключились к этой системе.

По его словам, возврат НДС по системе Tax free будет применяться к гражданам, которые приобрели товаров на сумму минимум 100 манатов.

Ф.Исазаде

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Тэги: ШОППИНГ, ФЕСТИВАЛЬ, НАЛОГИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]