Азербайджан намерен отказаться от практики депозита для иностранцев за транспортное средство при въезде

Азербайджан рассматривает вопрос отмены применения депозита для иностранных граждан за транспортное средство при въезде в страну, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" министр культуры и туризма Абульфаз Гараев.
«Мы рассматриваем этот вопрос (отказ от депозита за транспортное средство для иностранцев – ИФ). В ближайшее время этот вопрос будет решен»,- сказал А.Гараев.
По его словам, иностранцы, въезжающие в Азербайджан на личных транспортных средствах, будут проходить только регистрацию без внесения дополнительного депозита. «На заседании Совета по туризму (СТ) состоялось специальное совещание. Мы создаем рабочую группу при СТ, которая будет заниматься, в том числе, и этим вопросом»,- отметил министр.
Кроме того, по словам министра, также обсуждаются вопросы выделения специальных линий для туристов в групповом порядке на автобусах при пересечении ими госграницы Азербайджана.
«До лета должны быть сформированы предложения, которые найдут свое отражение в новой редакции закона о туризме»,- добавил он.
Ф.Исазаде
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