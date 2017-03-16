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Дальнее зарубежье 16.03.2017 16:14

Путин: условились продолжать диалог с Нетаньяху, ориентированный на установление мира на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что условился в рамках недавней встречи с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху продолжить контакты по региональной и глобальной проблематике.

"С премьер-министром господином Нетаньяху в последние месяцы мы встречались три раза, совсем недавно провели в Москве весьма содержательные и конструктивные переговоры", - сказал В.Путин в Кремле в четверг, где принял верительные грамоты у 18 новых послов иностранных государств.

"Как известно, условились продолжать диалог по региональной и глобальной проблематике, ориентированный на установление долгосрочного, справедливого и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке",- подчеркнул президент.

Кроме того, он отметил, что "рассчитывает, что достигнутые на них (переговорах) договоренности будут способствовать наращиванию взаимодействия в торгово-экономической области, сельском хозяйстве, в сфере высоких технологий".

В.Путин отметил, что "отношения с Израилем носят интенсивный и многоплановый характер".

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Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]