Антикоррупционное управление Азербайджана возбудило дело по фактам мошенничества на сумму более 24 тыс. манатов

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана возбудило уголовное дело в отношении жителя Баку Зохраба Пашаева, обвиняемого в мошенничестве в крупных размерах с нанесением ущерба пострадавшим на 24,26 тыс. манатов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по статьям 178.2.4 «Мошенничество с причинением значительного ущерба», 310 «Присвоение полномочий должностного лица» и 320.1 «Подделка или незаконное изготовление удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград АР, штампов, печатей, бланков» УК.

«Уголовное дело было возбуждено в связи с подозрениями в мошеннических действиях З.Пашаева с нанесением ущерба в размере 13,6 тыс. манатов двум потерпевшим, которым он обещал в январе текущего года трудоустройство в центре Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям «ASAN xidmet», - говорится в сообщении.

При этом обвиняемый в мошенничестве мужчина представлялся должностным сотрудником центра «ASAN xidmet».

В ходе следствия была выявлена причастность З.Пашаева к совершению мошеннических действий по пяти отдельным эпизодам с нанесением общего ущерба пострадавшим на общую сумму 10,66 тыс. манатов.

"Решением суда подследственный заключен под арест", - подчеркивается в сообщении.

Р.Бабаев