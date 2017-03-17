СГБ Азербайджана задержала двух человек по подозрению в контрабанде и распространении таблеток экстази

Служба государственной безопасности Азербайджана задержала двух человек по подозрению в незаконной контрабанде и распространении таблеток экстази, отмечается в сообщении службы.
«В качестве подозреваемых в незаконной контрабанде в Азербайджан таблеток экстази и их распространения в местах, где собирается молодежь, задержаны два человека – Алекпер Мамедов и Шамистан Мустафаев», - отмечает СГБ.
Отмечается, что в ходе следствия были обнаружены большое количество таблеток MDMA (экстази) и сильнодействующего вещества «Preqabalin».
СГБ также отмечает, что все эти психотропные вещества были завезены в Азербайджан контрабандным путем.
Ф.Исазаде
Глава МИД Азербайджана и Ирана отмечают динамичное развитие двусторонних отношений
Рига выступает за расширение сотрудничества между Баку и Брюсселем – президент Латвии
«Референдум» в Южной Осетии по вхождению в состав РФ инициирован в Кремле – президент Грузии
СК PASHA Sigorta сохранила в январе-феврале 2017г лидерство в Азербайджане по премиям – MBNP
Премии страховщиков Азербайджана в январе-феврале составили около 104 млн манатов, выплаты – около 44 млн манатов
Чистые убытки банковского сектора Азербайджана за январь 2017г составили около 500 млн манатов
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Назарбаев о следующих президентских выборах: есть время для размышления
Назарбаев убежден, что Казахстан обязан успехами жесткой вертикали власти
Могерини в очередной раз осудила присоединение Крыма к России
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»