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Происшествия 17.03.2017 17:38

СГБ Азербайджана задержала двух человек по подозрению в контрабанде и распространении таблеток экстази

Служба государственной безопасности Азербайджана задержала двух человек по подозрению в незаконной контрабанде и распространении таблеток экстази, отмечается в сообщении службы.

«В качестве подозреваемых в незаконной контрабанде в Азербайджан таблеток экстази и их распространения в местах, где собирается молодежь, задержаны два человека – Алекпер Мамедов и Шамистан Мустафаев», - отмечает СГБ.

Отмечается, что в ходе следствия были обнаружены большое количество таблеток MDMA (экстази) и сильнодействующего вещества «Preqabalin».

СГБ также отмечает, что все эти психотропные вещества были завезены в Азербайджан контрабандным путем.

Ф.Исазаде

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Тэги: СГБ, ЭКСТАЗИ, ВЫЯВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]