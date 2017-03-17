СГБ Азербайджана задержала двух человек по подозрению в контрабанде и распространении таблеток экстази

Служба государственной безопасности Азербайджана задержала двух человек по подозрению в незаконной контрабанде и распространении таблеток экстази, отмечается в сообщении службы.

«В качестве подозреваемых в незаконной контрабанде в Азербайджан таблеток экстази и их распространения в местах, где собирается молодежь, задержаны два человека – Алекпер Мамедов и Шамистан Мустафаев», - отмечает СГБ.

Отмечается, что в ходе следствия были обнаружены большое количество таблеток MDMA (экстази) и сильнодействующего вещества «Preqabalin».

СГБ также отмечает, что все эти психотропные вещества были завезены в Азербайджан контрабандным путем.

Ф.Исазаде