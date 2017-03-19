Глава МИД Британии намерен обсудить в США свой предстоящий визит в Россию - СМИ

Глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон отправится на будущей неделе в США, где, в частности, обсудит с представителями американских властей предстоящую поездку в Москву, пишет в воскресенье газета "Санди таймс".

"Джонсон также обсудит свою запланированную в этом месяце поездку в Россию", - пишет газета, отмечая, что Б.Джонсон планирует обсудить в Москве ситуацию вокруг Украины.

Кроме того, отмечает издание, во время визита в США Б.Джонсон будет стремиться убедить Вашингтон занять менее сговорчивую позицию в отношениях с Москвой.

"Санди таймс" также сообщила, что Б.Джонсон в ходе визита в США будет стремиться к тому, чтобы "подлатать отношения с администрацией Трампа" после истории с обвинениями в адрес британских спецслужб в прослушке.

Отмечается, что глава британского МИД встретится с некоторыми из ближайших помощников Д.Трампа, а также - с лидерами Республиканской партии в американском Конгрессе.

Б.Джонсон также примет участие в запланированном в Вашингтоне саммите по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), где он, как ожидается, встретится с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Возможно, отмечает "Санди таймс", Д.Трамп также примет участие в саммите.

Свой визит, который начнется во вторник, Б.Джонсон завершит поездкой в Нью-Йорк и выступлением в штаб-квартире ООН в четверг.