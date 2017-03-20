Более полукилограмма героина изъяла полиция у наркоторговцев в Азербайджане

Более 500 граммов героина изъяли сотрудники правоохранительных органов Азербайджана в выходные дни у наркоторговцев в столице и на западе республики, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в понедельник в Министерстве внутренних дел Азербайджана.
«Сотрудники западного регионального отделения Главного управления по борьбе с наркотиками и Газахского РОП задержали ранее судимых жителей Билясуварского района Фаяза Мамедова и Ровшана Валиева во время продажи ими на территории Газахского района 210,392 г героина за 10 тыс. манатов», - говорится в сообщении.
Кроме того столичная полиция изъяла у ранее судимого жителя Баку Гусейна Дадашева 300,292 г героина.
Р.Бабаев
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