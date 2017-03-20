Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 22 Мар 12° 23 Мар 12°

Происшествия 20.03.2017 12:39

Более полукилограмма героина изъяла полиция у наркоторговцев в Азербайджане

Более 500 граммов героина изъяли сотрудники правоохранительных органов Азербайджана в выходные дни у наркоторговцев в столице и на западе республики, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в понедельник в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

«Сотрудники западного регионального отделения Главного управления по борьбе с наркотиками и Газахского РОП задержали ранее судимых жителей Билясуварского района Фаяза Мамедова и Ровшана Валиева во время продажи ими на территории Газахского района 210,392 г героина за 10 тыс. манатов», - говорится в сообщении.

Кроме того столичная полиция изъяла у ранее судимого жителя Баку Гусейна Дадашева 300,292 г героина.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КРИМИНАЛ, НАРКОТИКИ, ИЗЪЯТИЕ


Похожие новости


Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 2 человека, еще 7 пострадали – МВД В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 6 человек - МВД В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадал 1 человек - МВД В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 8 человек - МВД В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 и пострадали 9 человек - МВД

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]