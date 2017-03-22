Россия будет наращивать присутствие на мировом рынке вооружений - Путин

Российская военная продукция поставляется в 52 страны, портфель экспортных заказов сохраняется на уровне $50 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Российская продукция военного назначения пользуется устойчивым спросом, поставляется в 52 страны мира. В прошлом году были подписаны новые контракты на общую сумму $9,5 млрд, таким образом, портфель экспортных заказов отечественной оборонки сохраняется на уровне $50 млрд", - сказал президент на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами.

"При этом мы намерены наращивать присутствие России на мировом рынке вооружений и военной техники, расширять географию поставок и перечень экспортируемой продукции, улучшать качественные характеристики отечественного оружия", - заявил В.Путин.