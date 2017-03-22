Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 10° 25 Мар 13° 26 Мар 14°

СНГ 22.03.2017 20:17

Россия будет наращивать присутствие на мировом рынке вооружений - Путин

Российская военная продукция поставляется в 52 страны, портфель экспортных заказов сохраняется на уровне $50 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Российская продукция военного назначения пользуется устойчивым спросом, поставляется в 52 страны мира. В прошлом году были подписаны новые контракты на общую сумму $9,5 млрд, таким образом, портфель экспортных заказов отечественной оборонки сохраняется на уровне $50 млрд", - сказал президент на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами.

"При этом мы намерены наращивать присутствие России на мировом рынке вооружений и военной техники, расширять географию поставок и перечень экспортируемой продукции, улучшать качественные характеристики отечественного оружия", - заявил В.Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, ЭКСПОРТ, ПУТИН


Похожие новости


Доля современного вооружения в российской армии к концу 2016г должна превысить 50% - Путин Баку и Москва обсудили изменение номенклатуры поставок российских вооружений в Азербайджан – «Известия» РФ готовится поставить Ирану вторую партию ЗРС С-300 - ФС ВТС В 2015 году заключено контрактов на поставку вооружений за рубеж на $26 млрд, общий портфель заказов достиг $56 млрд - Рогозин Российские вооружения Азербайджану поставляются в рамках ранее заключенных контрактов – Рогозин Обама высказался за продолжение сокращения ядерных вооружений США и России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]