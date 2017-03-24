В Грузии объявили национальное застолье памятником нематериальной культуры

Национального агентство Грузии по охране культурного наследия присвоило грузинскому застолью статус памятника нематериальной культуры.

"Присвоить статус памятника нематериального культурного наследия объекту нематериального культурного наследия - традиционному грузинскому застолью/культуре трапезы (картули супра)", - говорится в приказе, опубликованном в пятницу на официальном сайте Законодательного вестника Грузии.

Грузинское застолье - ритуал, традиции которого уходят корнями в далекое прошлое. Как считают в республике, в его атмосфере незримо присутствует своеобразная магия, которую создает хорошее вино, позволяющее человеку открыть сердце, и хорошая компания. Между собравшимися обязательно должны царить любовь и дружба, долгий и активный процесс поедания блюд, разговоров, обсуждений, громких, но мирных споров и возлияний. При этом каждый провозглашенный тамадой тост завершается всеобщим восклицанием "Гаумарджос!" - пожеланием здоровья всем присутствующим.

Статус нематериального памятника культурного наследия в Грузии ранее был присвоен традиционной технологии выдерживания вина в больших глиняных кувшинах - квеври, внесенных в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также всем трем видам грузинского алфавита и грузинской национальной борьбе.

Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии руководствуется конвенцией ЮНЕСКО о защите нематериального культурного наследия, к которой республика присоединилась в 2008 году, взяв на себя обязательство регистрировать и защищать образцы нематериальной культуры страны.