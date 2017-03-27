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Происшествия 27.03.2017 14:56

Гражданка Азербайджана пыталась пронести на территорию страны незадекларированные золотые изделия весом более 435 гр.

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза в страну золотых ювелирных украшений общим весом 436,62 грамма, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Гражданка Азербайджана, прибывшая в страну авиарейсом Стамбул-Баку, была задержана после прохождения зоны таможенного контроля. В ее ручной клади и одежде были обнаружены незадекларированные ювелирные золотые украшения», - отмечается в информации.

В ручной клади и в одежде женщины было обнаружено 585 различных золотых изделий, в том числе золотые цепочки, колье, кольца, серьги, кулоны.

По данным Центра судебной экспертизы Минюста, общий вес всех выявленных у нее украшений составил 436,62 грамма золота.

Р.Бабаев

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Тэги: ЗОЛОТО, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]