Гражданка Азербайджана пыталась пронести на территорию страны незадекларированные золотые изделия весом более 435 гр.

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза в страну золотых ювелирных украшений общим весом 436,62 грамма, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Гражданка Азербайджана, прибывшая в страну авиарейсом Стамбул-Баку, была задержана после прохождения зоны таможенного контроля. В ее ручной клади и одежде были обнаружены незадекларированные ювелирные золотые украшения», - отмечается в информации.

В ручной клади и в одежде женщины было обнаружено 585 различных золотых изделий, в том числе золотые цепочки, колье, кольца, серьги, кулоны.

По данным Центра судебной экспертизы Минюста, общий вес всех выявленных у нее украшений составил 436,62 грамма золота.

Р.Бабаев