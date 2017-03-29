Главный режиссер Русского драмтеатра им. С.Вургуна примет участие в учредительном съезде Ассоциации русских театров стран России, СНГ и Балтии

Главный режиссёр Азербайджанского Русского Драматического театра им. С.Вургуна народный артист Азербайджана Александр Шаровский примет участие в учредительном съезде Ассоциации русских театров стран России, СНГ и Балтии в Санкт-Петербурге, отмечается в сообщении театра.
Учредительный съезд состоится 5-8 апреля.
«Невзирая на сильную загруженность, считаю участие в съезде необходимым, так как определение программы новой организации является чрезвычайном важном. В своей работе мы уделяем большое внимание контактам с русскими театрами СНГ и знакомим нашу публику с лучшими спектаклями и выдающимися актерами. Надеюсь, что создание ассоциации даст новый стимул в работе Русских театров» - сказал А.Шаровский, слова которого приводятся в сообщении.
Ф.Исазаде
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