Ежедневно праздничные мероприятия на Новруз посещали 50-60 тыс. человек – министр культуры и туризма Азербайджана

До 50-60 тыс. человек ежедневно посещали праздничные мероприятия в рамках фестиваля в честь праздника Новруз в Азербайджане, заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.
«Праздничные мероприятия были организованы во всех регионах нашей страны. В течение восьми дней на них выступили более 60 музыкальных, танцевальных и фольклорных коллективов. На проведенном со стороны Национального бюро пропаганды туризма Фестивале Новруза ежедневно участвовали 30-35 тыс. человек, а в некоторые дни – 50-60 тыс. человек», - отметил А.Гараев на проведенном в Исмаиллы расширенном совещании, посвященном деятельности региональных управлений культуры и туризма.
Он подчеркнул, что организованные в текущем году праздничные мероприятия были высоко оценены президентом Ильхамом Алиевым.
Министр отметил важность оказания в регионах страны культурных и туристических услуг в соответствии с современными требованиями.
По словам А.Гараева, в регионах страны будет продолжен процесс создания туристических кластеров и развития туристической промышленности.
Министр дал соответствующие поручения по созданию новых туристических маршрутов в рамках подготовки к летнему туристическому сезону.
Р.Бабаев
Посредники карабахского урегулирования выразили озабоченность в связи с инцидентами на линии соприкосновения войск
Баку призвал осудить в ПА ОБСЕ военные учения ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана
Президент Алиев приглашен с визитом в Чехию в 2018 году – посол в Азербайджане
Делегация Ирана в РФ не обсуждала продление соглашения сокращения добычи в рамках ОПЕК и не-ОПЕК - Новак
Чехия готова к реализации с Азербайджаном совместных проектов в сфере АПК – посол в Баку
BP-Azerbaijan планирует стабилизировать добычу нефти на АЧГ за счет эффективности бурения - Биррелл
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Президент Алиев открыл ряд объектов в Саатлинском районе
Президент Азербайджана открыл новую подстанцию и автодорогу в Саатлинском районе
Киев хочет похоронить Минские соглашения, вынудить другую сторону конфликта первыми оказаться от их выполнения - Лавров
Британский экс-премьер Кэмерон называет недопустимым уровень коррупции на Украине
Американский генерал допустил поставки Россией оружия талибам
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»