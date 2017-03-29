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Туризм 29.03.2017 16:43

Ежедневно праздничные мероприятия на Новруз посещали 50-60 тыс. человек – министр культуры и туризма Азербайджана

До 50-60 тыс. человек ежедневно посещали праздничные мероприятия в рамках фестиваля в честь праздника Новруз в Азербайджане, заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

«Праздничные мероприятия были организованы во всех регионах нашей страны. В течение восьми дней на них выступили более 60 музыкальных, танцевальных и фольклорных коллективов. На проведенном со стороны Национального бюро пропаганды туризма Фестивале Новруза ежедневно участвовали 30-35 тыс. человек, а в некоторые дни – 50-60 тыс. человек», - отметил А.Гараев на проведенном в Исмаиллы расширенном совещании, посвященном деятельности региональных управлений культуры и туризма.

Он подчеркнул, что организованные в текущем году праздничные мероприятия были высоко оценены президентом Ильхамом Алиевым.

Министр отметил важность оказания в регионах страны культурных и туристических услуг в соответствии с современными требованиями.

По словам А.Гараева, в регионах страны будет продолжен процесс создания туристических кластеров и развития туристической промышленности.

Министр дал соответствующие поручения по созданию новых туристических маршрутов в рамках подготовки к летнему туристическому сезону.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРИЗМ, РЕГИОНЫ, МИНИСТР


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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