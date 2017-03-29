Министр образования, молодежи и спорта Чехии в июне совершит визит в Азербайджан – посол в Баку

Министр образования, молодежи и спорта Чехии Екатерина Валахова совершит в середине июня визит в Баку, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" чешский посол в Баку Витезслав Пивонька.

«Мы готовим меморандум о сотрудничестве в области образования, молодежи и спорта. В рамках визита Е.Валаховой в Баку в середине июня, у нас будут встречи с соответствующими структурами Азербайджана. Надеемся, что в рамках визита министра документ будет подписан», - сказал В.Пивонька.

По его словам Чехия заинтересована в привлечении азербайджанских студентов. "В то же время, мы наблюдаем интерес со стороны азербайджанских студентов к обучению в Чехии»,- добавил он.

По словам дипломата, азербайджанские студенты также могут получить в Чехии бесплатное образование. Для этого им нужно изучить чешский язык.

Ф.Исазаде