Министр образования, молодежи и спорта Чехии в июне совершит визит в Азербайджан – посол в Баку

Министр образования, молодежи и спорта Чехии Екатерина Валахова совершит в середине июня визит в Баку, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" чешский посол в Баку Витезслав Пивонька.
«Мы готовим меморандум о сотрудничестве в области образования, молодежи и спорта. В рамках визита Е.Валаховой в Баку в середине июня, у нас будут встречи с соответствующими структурами Азербайджана. Надеемся, что в рамках визита министра документ будет подписан», - сказал В.Пивонька.
По его словам Чехия заинтересована в привлечении азербайджанских студентов. "В то же время, мы наблюдаем интерес со стороны азербайджанских студентов к обучению в Чехии»,- добавил он.
По словам дипломата, азербайджанские студенты также могут получить в Чехии бесплатное образование. Для этого им нужно изучить чешский язык.
Ф.Исазаде
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