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Наука и образование 29.03.2017 17:28

Министр образования, молодежи и спорта Чехии в июне совершит визит в Азербайджан – посол в Баку

Министр образования, молодежи и спорта Чехии Екатерина Валахова совершит в середине июня визит в Баку, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" чешский посол в Баку Витезслав Пивонька.

«Мы готовим меморандум о сотрудничестве в области образования, молодежи и спорта. В рамках визита Е.Валаховой в Баку в середине июня, у нас будут встречи с соответствующими структурами Азербайджана. Надеемся, что в рамках визита министра документ будет подписан», - сказал В.Пивонька.

По его словам Чехия заинтересована в привлечении азербайджанских студентов. "В то же время, мы наблюдаем интерес со стороны азербайджанских студентов к обучению в Чехии»,- добавил он.

По словам дипломата, азербайджанские студенты также могут получить в Чехии бесплатное образование. Для этого им нужно изучить чешский язык.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЧЕХИЯ, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]