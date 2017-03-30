Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сделал выговор главе Минсельхоза Александру Ткачеву за опоздание к началу заседания кабинета министров.

"Кто не участвует в Арктическом форуме - большой арктический привет! Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а Вас ждали. Не хорошо. Будильник себе ставьте в разные места", - сказал Д.Медведев перед началом заседания правительства в четверг, обращаясь к А.Ткачеву.