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СНГ 30.03.2017 14:30

Премьер Медведев посоветовал министру Ткачеву "ставить будильник в разные места", чтобы не опаздывать на заседание правительства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сделал выговор главе Минсельхоза Александру Ткачеву за опоздание к началу заседания кабинета министров.

"Кто не участвует в Арктическом форуме - большой арктический привет! Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а Вас ждали. Не хорошо. Будильник себе ставьте в разные места", - сказал Д.Медведев перед началом заседания правительства в четверг, обращаясь к А.Ткачеву.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, МИНИСТР, ВЫГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]