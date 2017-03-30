Глазная роговица вносится в специальный перечень предметов, разрешенных к обороту в Азербайджане

Комитет по здравоохранению Милли Меджлиса рассмотрел в четверг законопроект, предусматривающий включение роговой оболочки глаза в «Перечень предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и оборот которых допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)».
На заседании парламентского комитета по здравоохранению было предложено принять соответствующие поправки в закон «О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и оборот которых допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)».
По итогам обсуждений, законопроект был рекомендован на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса.
Р.Бабаев
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