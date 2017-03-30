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Здравоохранение 30.03.2017 16:21

Глазная роговица вносится в специальный перечень предметов, разрешенных к обороту в Азербайджане

Комитет по здравоохранению Милли Меджлиса рассмотрел в четверг законопроект, предусматривающий включение роговой оболочки глаза в «Перечень предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и оборот которых допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)».

На заседании парламентского комитета по здравоохранению было предложено принять соответствующие поправки в закон «О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и оборот которых допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)».

По итогам обсуждений, законопроект был рекомендован на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Р.Бабаев

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Тэги: РОГОВИЦА, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]