Глазная роговица вносится в специальный перечень предметов, разрешенных к обороту в Азербайджане

Комитет по здравоохранению Милли Меджлиса рассмотрел в четверг законопроект, предусматривающий включение роговой оболочки глаза в «Перечень предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и оборот которых допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)».

На заседании парламентского комитета по здравоохранению было предложено принять соответствующие поправки в закон «О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и оборот которых допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)».

По итогам обсуждений, законопроект был рекомендован на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Р.Бабаев