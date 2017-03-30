Перемирие на Украине существует на бумаге, но не в реальности - генсек НАТО

Режим прекращения огня на Украине на данный момент не соблюдается, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Перемирие существует на бумаге, но в реальности оно не соблюдается", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Й.Столтенберг подчеркнул, что альянс считает важным "делать все, что можно, чтобы перемирие функционировало".

"Лучший способ добиться этого заключается в том, чтобы добиться для международных наблюдателей полного доступа ко всем районам", - добавил он.