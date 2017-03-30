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СНГ 30.03.2017 17:47

Перемирие на Украине существует на бумаге, но не в реальности - генсек НАТО

Режим прекращения огня на Украине на данный момент не соблюдается, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Перемирие существует на бумаге, но в реальности оно не соблюдается", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Й.Столтенберг подчеркнул, что альянс считает важным "делать все, что можно, чтобы перемирие функционировало".

"Лучший способ добиться этого заключается в том, чтобы добиться для международных наблюдателей полного доступа ко всем районам", - добавил он.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]