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Дальнее зарубежье 31.03.2017 10:36

Взрыв на северо-западе Пакистана привел к гибели пяти человек, 40 ранены

Взрыв прогремел в пятницу в пакистанском городе Парачинаре, пять человек погибли, сообщили западные СМИ.

По их данным, еще не менее 40 человек получили ранения.

Подробности пока не известны.

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Тэги: ПАКИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]