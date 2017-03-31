Роботы могут оставить без работы до 6 млн американцев к 2025г - эксперты

Промышленные роботы способны оставить без работы до 6 млн американцев в течение десятилетия, сообщает MarketWatch со ссылкой на результаты исследования американских экономистов Дарона Асемоглу из Массачусетского технологического института и Паскуаля Рестрепо из Бостонского университета.

Изучая особенности использования промышленных роботов в период с 1990 по 2007 год, эксперты пришли к неутешительным прогнозам: к 2025 году отношение количества работающих американцев к общему населению страны уменьшится на 0,94-1,76 процентного пункта (п.п.).

Согласно прогнозу Бюро переписи населения США, к 2025 году население страны увеличится до 347,3 млн человек. Таким образом, согласно наиболее пессимистичному прогнозу, свое рабочее место из-за роботов потеряют от 3,3 млн до 6,1 млн американцев.

По более консервативному прогнозу, отношение количества работающих американцев к общему населению может уменьшиться на 0,54-1 п.п., то есть с безработицей из-за роботов столкнутся от 1,9 млн до 3,5 млн человек.

Эксперты отмечают, что наиболее сильно внедрение роботов скажется на профессиях, связанных с ручным трудом - например, на сборщиках продукции. Кроме того, от распространения роботов больше пострадают работники без высшего образования.

Другим важным результатом исследования является то, что влияние роботов на занятость людей не зависит от других факторов, таких как китайский и мексиканский импорт, перенос производства за рубеж и появление новых компьютерных технологий.

Промышленные роботы - это полностью автоматизированные машины, которые не требуют контроля со стороны человека и могут быть запрограммированы на выполнение разнообразной ручной работы: от сварки до рисования. Кофемашины и лифты - тоже роботы, но не промышленные, так как они управляются человеком и предназначены только для одного вида работ.