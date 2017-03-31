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Внешняя политика 31.03.2017 17:50

Азербайджан и Швейцария с 1 апреля начнут применять соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии

Соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии незаконно проживающих лиц между Азербайджаном и Швейцарией в субботу вступит в силу 1 апреля 2017 года, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

"Таким образом, будет обеспечен безвизовый режим для лиц, обладающих дипломатическими и служебными паспортами, а также упрощено получение визы для лиц других категорий", - подчеркивает МИД.

В сообщении отмечается, что граждане Азербайджана могут получать долгосрочную мультивизу сроком на 1, 2 года или 5 лет. Кроме того, цена визы снижается до 35 евро.

Наряду с этим, определенная категория лиц может получить визу бесплатно. В частности, к этой категории относятся близкие родственники, члены официальных делегаций, школьники, студенты, докторанты и сопровождающие их учителя, спортсмены, лица, принимающие участие в научных, культурных мероприятиях, выезжающие с целью лечения, пенсионеры, дети до 18 лет и журналисты.

Соглашение об упрощении оформления виз и реадмиссии незаконно проживающих лиц между правительством Азербайджана и Швейцарии было подписано в октябре 2016 года.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ШВЕЙЦАРИЯ, ВИЗА, УПРОЩЕНИЕ


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